Südwest Mann niedergeschlagen und getreten

Polizei
Mann wird zusammengeschlagen. (Archivbild)

Vor einer Gaststätte kommt es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Für einen von ihnen endet dies in einer Klinik.

Neuwied (dpa/lrs) - Ein 34-Jähriger ist in der Fußgängerzone in Neuwied niedergeschlagen und getreten worden. Der leicht verletzte Mann sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Wegen des Vorfalls vor einer Gaststätte seien in der Nacht zum Samstag mehrere Notrufe eingegangen.

Zwischen dem Verletzten und einem 35-Jährigen sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Dann soll der 35-Jährige dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und es in den Bauch getreten haben. Gegen den Älteren sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet worden.

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