Südwest Mann nach versuchtem Tötungsdelikt in U-Haft

Polizei
Der Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. (Symbolbild)

Nach einer Messerattacke im Schlosspark Alzey sitzt ein 24-Jähriger wegen versuchten Totschlags in U-Haft. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen des Streits.

Alzey (dpa/lrs) - Nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in Alzey ist ein Mann in Untersuchungshaft gebracht worden. Der 24-Jährige soll in der Nacht auf Samstag einen 26-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer seien im Schlosspark in Alzey in einen Streit geraten sein.

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 24-Jährige den anderen Mann mit einem Messer verletzt. Ein Ermittlungsrichter habe Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags angeordnet. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Ermittlungen der Polizei dauerten noch an, hieß es.

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