Alarm im Bereich der Eingangsschleuse: Ein 45-Jähriger mit einem Messer schlägt in einer Polizeidienststelle um sich. Wie die Polizei die Situation im eigenen Haus unter Kontrolle brachte.

Bad Ems (dpa/lrs) - In der Polizeiinspektion Bad Ems ( Rhein-Lahn-Kreis) hat ein Mann mit einem Messer im Schleusenbereich einen größeren Einsatz ausgelöst. Er hielt ein etwa 30 Zentimeter langes Messer in der Hand und schlug in dem ansonsten leeren Bereich um sich, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte am Abend zunächst im Bereich der Eingangsschleuse festgesetzt werden, indem die Zwischentüren geschlossen wurden.

Nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte anderer Dienststellen sei der 45-Jährige um 20.00 Uhr festgenommen werden. Widerstand habe er dabei nicht geleistet. Verletzt wurde niemand. Es werde noch geprüft, ob ein Schaden im Schleusenbereich entstanden ist, hieß es.

Zur Motivlage der Person könnten noch keine näheren Angaben gemacht werden, teilte die Polizei weiter mit. Hinweise auf eine politisch oder extremistische Motivation lägen derzeit nicht vor.