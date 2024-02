In einem Mehrfamilienhaus hören Anwohner nachts einen lauten Streit und rufen die Polizei. Doch die Auseinandersetzung eskaliert.

Ein Mann ist in Trier mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Polizisten fanden den 48-Jährigen in seiner Wohnung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Tatverdächtigen nahmen sie demnach noch in dem Mehrfamilienhaus vorläufig fest. Der 30-Jährige befinde sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Der Verletzte wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.

Laut Mitteilung hatten sich die beiden Männer in der Nacht zum Samstag in der Wohnung des Verletzten gestritten. Dabei griff ihn der Tatverdächtige mit dem Messer an, hieß es. Noch sei unklar, was den Streit ausgelöst habe.

Mitteilung