Ein Mann will einem Haftbefehl entkommen - und schickt die Polizisten auf eine Verfolgungsjagd quer durch Losheim. Dafür versteckt er sich sogar bei seinen Eltern.

Losheim am See (dpa/lrs) - Zu Fuß hat ein Mann quer durch Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) versucht, vor der Polizei fliehen. Die Beamten wollten am Samstag einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen in seiner Wohnung vollstrecken, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei durch eine Hintertür geflohen und quer durch sein Wohngebiet und dann über Wiesen und Felder gerannt. Polizisten verfolgten ihn laut Mitteilung rund zehn Minuten lang zu Fuß. Schließlich versteckte er sich in seinem Elternhaus, wo die Beamten ihn fanden und festnahmen.

Der Mann war mit einem Haftbefehl unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung gesucht worden, so ein Polizeisprecher. Er kam in ein Gefängnis, wo er eine mehrmonatige Freiheitsstrafe absitzen muss. Außerdem habe die Polizei in seiner Wohnung geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden, darunter Marihuana und Cannabispflanzen. Gegen den Mann wird nun auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

