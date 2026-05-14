Südwest Mann fährt mit 2,1 Promille gegen Auto und flüchtet

Polizei
Der Unfall ereignete sich in Windesheim. (Symbolbild)

Kurz nach Mitternacht rammt ein Autofahrer mit seinem Wagen ein geparktes Fahrzeug. Er macht sich aus dem Staub und entwischt zunächst auch der Polizei. Doch seine Flucht währt nicht lang.

Windesheim (dpa/lrs) - Mit 2,1 Promille ist ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto gefahren und daraufhin vor der Polizei geflüchtet. Ein Streifenwagen nahm nach dem Unfall in Windesheim (Landkreis Bad Kreuznach) die Verfolgung auf, doch der 32-Jährige konnte zunächst entwischen, wie die Polizei mitteilte. Erst später wurde er gefasst und einem Atemalkoholtest unterzogen.

Bei dem Unfall kurz nach Mitternacht entstand ein Schaden von mehr als 15.000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Führerschein ist er vorerst los.

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