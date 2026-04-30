Ein Überholmanöver über einen Fußweg in Saarlouis hat dramatische Folgen: Eine Autofahrerin ringt um ihr Leben, der Unfallverursacher ist schwer verletzt. Der Sachschaden ist hoch.

Saarlouis (dpa/lrs) - Bei einem schweren Unfall während eines Staus in Saarlouis ist eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden - ein 47 Jahre alter Fahrer erlitt schwere Verletzungen. In den Unfall am Nachmittag waren vier Autos verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden zwei weitere Fahrzeuge sowie das Verkaufsgelände eines Autohandels samt dort ausgestellter Gebrauchtwagen beschädigt.

Während des Staus auf der Bahnhofstraße sei der 47-Jährige mit seinem Auto auf dem Fußweg an den wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren, hieß es. In einem Einmündungsbereich stieß sein Wagen mit dem Pkw eines 74-Jährigen zusammen, der gerade auf die Bahnhofstraße abbog. Es kam zur Kollision.

Das Fahrzeug des 47-Jährigen wurde in den Gegenverkehr geschleudert, kollidierte dort mit dem Pkw einer 52-jährigen Fahrerin, überschlug sich mindestens einmal und prallte dann noch mit dem Pkw einer 64-Jährigen zusammen. Diese wurde lebensgefährlich verletzt. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.