Unbelehrbar: Nach der Aufforderung, sich wieder anzuziehen, erwischt die Polizei einen 44-Jährigen erneut nackt auf der Straße.

Dudenhofen (dpa/lrs) - Weil er nackt in der Öffentlichkeit unterwegs war und Aufforderungen der Polizei nicht nachkam, ist ein 44-Jähriger im Rhein-Pfalz-Kreis festgenommen worden. Der Mann sei am Nachmittag betrunken und unbekleidet in Dudenhofen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Zwar zog er sich nach einer ersten Ermahnung wieder an, war aber nach kurzer Zeit erneut nackt in Dudenhofen unterwegs. Als die Polizei zum zweiten Mal auf ihn aufmerksam wurde, testete sie seinen Atemalkoholwert, der 3,72 Promille ergab. Der Mann wurde für eine Nacht festgenommen.