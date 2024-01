Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Sturz von einem Kran ist ein Mann in Ludwigshafen am Montag ums Leben gekommen. Die Polizei gehe derzeit von einem Arbeitsunfall aus, sagte eine Sprecherin der Polizei in Ludwigshafen. Der 51-Jährige sei noch vor Ort gestorben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.