Durch eine Explosion wird ein 49-jähriger Wirt schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ging sie von einer Gasflasche aus. Mehrere Anwohner müssen das Gebäude verlassen.

Schwalbach-Hülzweiler (dpa/lrs) - Bei einer Explosion in einer Kneipe im saarländischen Schwalbach ist ein 49-Jähriger schwer verletzt worden. In der Nacht zum Mittwoch sei offenbar eine Gasflasche in der Gaststätte explodiert, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Morgen. Der Mann, laut Polizei Betreiber der Kneipe, sei zu dem Zeitpunkt alleine in der Gaststätte gewesen. Die Bewohner der Wohnungen oberhalb der Kneipe mussten das Gebäude im Ortsteil Hülzweiler vorerst verlassen und seien von der Stadt untergebracht worden, hieß es. Dir Ursache für die Explosion war zunächst unklar.

Ein Statiker des Technischen Hilfswerks (THW) untersuche das Haus auf eine mögliche Einsturzgefahr. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sei durch die Explosion kein Brand ausgebrochen, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittelt weiter zur Detonation.