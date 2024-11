Ein 38-Jähriger wird nach einem Schlag gegen den Kopf in Kaiserslautern reanimiert. Die Polizei sucht nach den Tätern. Viele Fragen sind noch offen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei einer Auseinandersetzung in Kaiserslautern ist ein 38-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Er wurde nach der Tat am späten Donnerstagabend reanimiert und befindet sich in kritischem Zustand, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war er mit mehreren Personen - vermutlich zwei Männern und einer Frau - auf dem Parkdeck eines Lokals in einen Streit geraten. Dabei wurde ihm gegen den Kopf geschlagen, woraufhin der 38-Jährige bewusstlos am Boden liegen blieb.

Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf und ihn reanimierte. Die Täter ergriffen die Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und bittet um Hinweise. Die genauen Abläufe der Tat sind den Angaben zufolge noch unklar.