Ein 29-Jähriger ist nach einem Streit mit seiner Ehefrau in Mainz festgenommen worden. Er habe der Frau am Telefon damit gedroht, ihre Eltern zu erschießen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Dann sei er zu den Schwiegereltern gefahren. Es habe zudem die Information gegeben, dass der Mann dort mit einer Schusswaffe gesehen wurde, hieß es weiter.

Mainz (dpa/lrs) - Daraufhin sei das Mehrfamilienhaus, in dem die Schwiegereltern leben, von «starken Polizeikräften» umstellt worden. Der 29-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft festgenommen, als er das Haus verließ. Weder bei ihm noch im Haus wurde eine Schusswaffe gefunden.

Mitteilung