Koblenz (dpa/lrs) - Ein Mann aus Rheinhessen hat knapp 1,5 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Bei der Ziehung am Mittwoch gewann der Tipper aus dem Kreis Mainz-Bingen genau 1.477.777 Euro, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Eingesetzt worden seien mit einem Mehrwochenschein 97,80 Euro.

Es handle sich um den dritten Lottogewinn in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. Erst vor knapp drei Wochen hatte ein weiterer Rheinhesse rund 1,1 Millionen Euro im Lotto gewonnen.