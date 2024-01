Mainz 05 muss weiter auf den 18-jährigen Angreifer Nelson Weiper verzichten. Er wurde zum zweiten Mal am Knie operiert. Zuletzt spielte er Anfang September für die Rheinhessen.

Mainz (dpa) - Stürmertalent Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 hat sich einem weiteren arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen müssen. Es ist die zweite Operation am Knie nach einer im September 2023. «Der Eingriff war erfolgreich», teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag mit. Der 18-Jährige sei bereits zurück in Mainz, um sofort mit den Reha-Maßnahmen zu beginnen. Wie lange Weiper den Rheinhessen fehlen wird, wurde nicht mitgeteilt. Er hatte schon beim Trainingsauftakt nach der Winterpause gefehlt. Zum Einsatz kam der Angreifer für die Mainzer zuletzt am 2. September bei Werder Bremen (0:4).

Mainz-Kader

Mitteilung