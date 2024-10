Karim Onisiwo muss im Training kürzertreten. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr in die Mannschaft ist ungewiss.

Mainz (dpa/lrs) - Torjäger Karim Onisiwo muss beim FSV Mainz 05 wegen muskulärer Probleme vorerst etwas kürzertreten. Der Stürmer konnte an der Trainingseinheit des Fußball-Bundesligisten nicht teilnehmen. Wie der Verein miteilte, laboriert der 32-Jährige bereits seit dem letzten Bundesligaspiel beim FC St. Pauli an Oberschenkelbeschwerden. «Vielleicht müssen wir ein MRT machen, das werden die Ärzte entscheiden», sagte Trainer Bo Henriksen in einer Medienrunde am Trainingsplatz.

Onisiwo hatte in der vergangenen Woche geheiratet und nach seiner Rückkehr mit der U23 das volle Team-Training absolviert. Danach waren die Muskelprobleme erneut aufgetreten, weshalb er am Montag nur ein reduziertes Trainingsprogramm absolvieren konnte. Ob es zu einem Einsatz im nächsten Punktspiel gegen RB Leipzig reicht, ist offen.

Mainz hat in den kommenden elf Tagen drei Heimspiele. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die 05er auf Leipzig, danach kommt Borussia Mönchengladbach in die Mewa-Arena. Am 30. Oktober spielen die Rheinhessen im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Der FSV wartet immer noch auf den ersten Saison-Heimsieg.