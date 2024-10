Beim FSV Mainz 05 fällt vor dem Pokalkracher gegen die Bayern Nationalspieler Jonathan Burkardt aus. Auch ein anderer Offensivspieler ist angeschlagen.

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 muss auf unbestimmte Zeit auf Nationalspieler Jonathan Burkardt verzichten. Der Angreifer hat sich beim 1:1 im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird vorerst ausfallen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Damit fehlt der 24-Jährige den Mainzern am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München.

Damit haben sich die Befürchtungen von Trainer Bo Henriksen bewahrheitet. «Ich denke, er fällt gegen die Bayern aus», hatte der Däne nach dem Bundesliga-Spiel gesagt. Der Stürmer musste mit Oberschenkelproblemen schon in der 20. Minute ausgewechselt werden. «Das war natürlich ein kleiner Schock», sagte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert. Die Mannschaft habe es danach aber gut gemacht und sei weiter torgefährlich gewesen, betonte er.

Auch Amiri verletzt

Burkardt gab nach starken Leistungen in der vergangenen Rückrunde sowie in der laufenden Saison vor wenigen Wochen sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Neben dem Stürmer steht wohl auch Nadiem Amiri vorerst nicht zur Verfügung. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler habe eine Kapselzerrung erlitten und werde in die kommenden Tage dosiert und belastungssteuernd trainieren.