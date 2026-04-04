Mainz will seine Ungeschlagen-Serie bei Hoffenheim ausbauen und das Polster auf die Abstiegszone der Bundesliga vergrößern. Der 1. FC Kaiserslautern ist in der 2. Bundesliga zu Hause gefordert.

Mainz/ Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will seine starke Serie am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Die Rheinhessen sind am Samstag (15.30 Uhr) zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim und wollen auch im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen bleiben. In der Tabelle belegen die Mainzer den elften Platz mit einem Vorsprung von inzwischen sechs Punkten auf den Relegationsrang.

Personell dürfte es im Vergleich zum 2:1 gegen Eintracht Frankfurt vor der jüngsten Länderspielphase keine Veränderungen geben. Auch eine Rückkehr des Mittelfeldstrategen Nadiem Amiri aufgrund einer Fersenverletzung lässt noch auf sich warten.

Eine Liga tiefer ist der 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr) zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf gefordert. Sportlich geht es für die Roten Teufel um nicht mehr viel. Zwar ist der Aufstieg rechnerisch noch möglich, allerdings beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch sieben ausstehenden Spieltagen elf Punkte.