Südwest Mainz zu Gast bei Hoffenheim - FCK empfängt Düsseldorf

Sigma Olmütz - FSV Mainz 05
Mainz-Coach Urs Fischer muss in Bremen auf Offensivspieler Silas verzichten.

Mainz will seine Ungeschlagen-Serie bei Hoffenheim ausbauen und das Polster auf die Abstiegszone der Bundesliga vergrößern. Der 1. FC Kaiserslautern ist in der 2. Bundesliga zu Hause gefordert.

Mainz/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 will seine starke Serie am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Die Rheinhessen sind am Samstag (15.30 Uhr) zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim und wollen auch im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen bleiben. In der Tabelle belegen die Mainzer den elften Platz mit einem Vorsprung von inzwischen sechs Punkten auf den Relegationsrang.

Personell dürfte es im Vergleich zum 2:1 gegen Eintracht Frankfurt vor der jüngsten Länderspielphase keine Veränderungen geben. Auch eine Rückkehr des Mittelfeldstrategen Nadiem Amiri aufgrund einer Fersenverletzung lässt noch auf sich warten.

Eine Liga tiefer ist der 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr) zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf gefordert. Sportlich geht es für die Roten Teufel um nicht mehr viel. Zwar ist der Aufstieg rechnerisch noch möglich, allerdings beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch sieben ausstehenden Spieltagen elf Punkte.

Torsten Lieberknecht
Für den 1. FC Kaiserslautern um Coach Torsten Lieberknecht steht das brisante Südwestderby gegen Karlsruhe an. (Archivbild)

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
1. FC Kaiserslautern Fußball-Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 Kaiserslautern Südwest Alle Themen
x