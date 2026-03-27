Sota Kawasaki hat sich bei Mainz 05 weiterentwickelt. Der Verein nutzt die Chance, den Japaner fest zu verpflichten.

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 hat den japanischen Mittelfeldspieler Sota Kawasaki über diese Saison hinaus an sich gebunden. Der Fußball-Bundesligist hat eine Kaufoption gezogen, nachdem der 24-Jährige bisher vom J-League-Spitzenreiter Kyoto Sanga ausgeliehen war. Über die Vertragsdauer machte der Club keine Angaben. In dieser Runde kam Kawasaki bisher auf 14 Pflichtspieleinsätze für die Rheinhessen.

«Absolut überzeugt von ihm»

«Aus Sicht aller Verantwortlichen hat Sota bei uns in seiner ersten Saison eine sehr gute Entwicklung genommen», sagte Sport-Vorstand Christian Heidel. «Wir sind absolut überzeugt von ihm und davon, dass er als junger Spieler auch künftig noch einige Entwicklungsschritte machen wird.»