Mainz (dpa/lrs) - Nach drei Spielen ohne Gegentor und mit sieben Punkten will der FSV Mainz 05 seine Serie auch gegen die TSG 1899 Hoffenheim fortsetzen. Das Team von Trainer Bo Henriksen empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Europacup-Aspiranten aus dem Kraichgau. Nach dem jüngsten Aufschwung geht der Tabellen-16. voller Optimismus das «nächste Finale» an, wie es der Däne formuliert. Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga, bevor Henriksen bei den 05ern übernahm, lagen die Mainzer zehn Punkte hinter Bochum. Nun könnten die Rheinhessen mit einem Sieg den direkten Konkurrenten sogar überholen, wenn der VfL gegen den 1. FC Heidenheim patzt.

