Borussia Mönchengladbach sichert sich die Dienste des Mainzer Torhüters Daniel Batz. Der Routinier unterschreibt für zwei Jahre.

Mönchengladbach (dpa) - Der ablösefreie Wechsel von Torwart-Routinier Daniel Batz vom FSV Mainz 05 zum Bundesligarivalen Borussia Mönchengladbach ist perfekt. Der 35-Jährige erhält bei seinem neuen Verein einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028.

«Daniel Batz ist nicht nur ein sehr guter Torhüter, sondern auch eine absolute Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Seine Begeisterung für die neue Aufgabe, gepaart mit Durchsetzungsvermögen und seinem tollen Charakter machen ihn neben seiner sportlichen Klasse zu einem wertvollen Neuzugang für Borussia», begründete Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder die Verpflichtung von Batz.

Batz war im Sommer 2023 vom 1. FC Saarbrücken nach Mainz gewechselt. Für die Rheinhessen absolvierte er 25 Bundesligaspiele. Die meisten davon in der abgelaufenen Saison als Vertreter des lange verletzten Stammtorhüters Robin Zentner. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Borussia und gehe diesen Schritt mit großer Vorfreude, aber auch mit Demut», sagte Batz.