Der Sommerfahrplan des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wird immer konkreter. Mit Preußen Münster und Montpellier HSC stehen zwei weitere Testspiel-Gegner fest.

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 bestreitet in der Saisonvorbereitung auf die Fußball-Bundesliga Testspiele gegen den Zweitligisten Preußen Münster sowie den französischen Erstligisten Montpellier HSC. Das gaben die 05er am Mittwoch bekannt.

Gegen den Aufsteiger aus Münster spielt die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen am 27. Juli (14.00 Uhr) im Bruchwegstadion. Zwei Wochen später, am 10. August (15.30 Uhr), haben die Mainzer Montpellier in der Mewa Arena zu Gast.

Im Zeitraum zwischen den beiden Testspielen bereiten sich die Mainzer mit einem Trainingslager in Tirol in Österreich auf die kommende Saison vor. Das Trainingslager findet vom 31. Juli bis 7. August statt. Zuvor tritt der FSV am 6. Juli (14.00 Uhr) auswärts gegen seinen Clubpartner-Verein TSV Langenlonsheim/Laubenheim an, am 12. Juli (18.00 Uhr) geht es im Bruchwegstadion gegen den FC Basara Mainz.

