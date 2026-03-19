Nach dem Sieg im Bundesliga-Abstiegsduell bei Werder Bremen geht der 1. FSV Mainz 05 optimistisch ins Rückspiel in der Conference League gegen Olmütz.

Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Erfolg in Bremen geht der 1. FSV Mainz 05 mit viel Selbstvertrauen ins Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League gegen Sigma Olmütz. In der heimischen Arena will der Fußball-Bundesligist Geschichte schreiben. Für die Rheinhessen wäre es der erste Einzug in ein europäisches Viertelfinale. Nach dem 0:0 im Hinspiel gehen sie gegen den tschechischen Pokalsieger am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) favorisiert in die Partie.

Personell muss Trainer Urs Fischer weiterhin auf Spielmacher Nadiem Amiri sowie den in Olmütz schwer verletzten Silas verzichten. Auch Sheraldo Becker ist wegen der fehlenden Spielberechtigung im Wettbewerb keine Option. Einen Systemwechsel hin zu nur einem Stürmer schloss Fischer aber aus. Man habe genug gute Alternativen und Qualität in der Offensive. So stünden Armindo Sieb und Nelson Weiper bereit. Auch Nikolas Veratschnig könnte vorn neben Phillip Tietz spielen.