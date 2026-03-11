Der FSV Mainz 05 muss in der Conference League in Tschechien weiter auf Nadiem Amiri verzichten. Sheraldo Becker fehlt ebenfalls.

Olmütz (dpa/lrs) - Ohne Sheraldo Becker und Nadiem Amiri will der 1. FSV Mainz 05 im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League bei Sigma Olmütz (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL+) den Grundstein für das Weiterkommen legen. Amiri plagt weiter eine Fersenverletzung. Becker durfte nach seinem Wechsel im Winter zum rheinhessischen Bundesligisten nicht mehr für den Wettbewerb nachgemeldet werden.

Auch aufgrund der insgesamt sieben Ausfälle sieht Trainer Urs Fischer sein Team nicht als Favorit. «Wir spielen ein Auswärtsspiel bei einer starken Mannschaft und müssen einfach auf uns schauen. Für mich ist Sigma Olmütz eine kompakte und gut organisierte Mannschaft. Effizient, gefährlich nach Standards, das wird ein hartes Stück Arbeit», sagte der 60-Jährige.

Fischer: «Moment genießen»

Da es das erste internationale Achtelfinale in der Vereinsgeschichte ist, sei das Spiel speziell. «Wir wollen es einfach gut machen und freuen uns auf die Aufgabe», sagte Fischer. Daher solle man solche Momente trotz der aktuell nicht einfachen Situation in der Liga genießen. «Wir wollen uns eine gute Ausgangslage für kommende Woche schaffen und konzentrieren uns voll auf den morgigen Abend», sagte der Schweizer.

Das Rückspiel gegen den tschechischen Pokalsieger findet am 19. März statt. Drei Tage nach dem Conference-League-Auftritt sind die 05er in der Bundesliga zu Gast bei Werder Bremen - einem direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenverbleib.