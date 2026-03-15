Südwest Mainz im Abstiegsduell in Bremen gefordert - FCK gegen KSC

Sigma Olmütz - FSV Mainz 05
Mainz-Coach Urs Fischer muss in Bremen auf Offensivspieler Silas verzichten.

Mainz hofft in der Fußball-Bundesliga auf einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib. Der 1. FC Kaiserslautern ist zu Hause im Südwestderby gegen Karlsruhe gefordert.

Mainz/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Für den FSV Mainz 05 geht es am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Die Rheinhessen sind am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Abstiegsduell bei Werder Bremen zu Gast. In der Tabelle belegen die Mainzer mit 24 Zählern den 15. Platz. Werder hat einen Punkt mehr auf dem Konto.

FSV-Coach Urs Fischer muss in dem wichtigen Spiel auf Offensivakteur Silas verzichten, der sich beim 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League am Donnerstag bei Sigma Olmütz einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zuzog und damit lange ausfallen wird.

Eine Liga tiefer kommt es am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum brisanten Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC. Um sich noch letzte Hoffnungen auf den Aufstieg machen zu können, benötigen die Roten Teufel einen Heimsieg.

Torsten Lieberknecht
Für den 1. FC Kaiserslautern um Coach Torsten Lieberknecht steht das brisante Südwestderby gegen Karlsruhe an. (Archivbild)

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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