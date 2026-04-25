Vier der letzten fünf Heimspiele hat Mainz 05 gegen Rekordmeister FC Bayern gewonnen. Auch das Hinspielergebnis macht den Rheinhessen Mut.

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 kann am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt bereits klarmachen - steht allerdings vor einer hohen Hürde. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den frisch gekürten deutschen Meister FC Bayern.

Blick auf Paulis Spiel in Heidenheim

Mit einem Sieg gegen die Münchner haben die Rheinhessen den Verbleib sicher, wenn gleichzeitig der FC St. Pauli nicht bei Schlusslicht Heidenheim gewinnt. Fischer hatte zu seinem Amtsantritt im Dezember ein 2:2 in München erreicht. Danach arbeitete sich der Abstiegskandidat aus dem Tabellenkeller und hat inzwischen 34 Punkte.