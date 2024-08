Wiedersehen am ersten Spieltag: Mainz trifft zum Auftakt der Bundesliga auf seinen früheren Coach Bo Svensson mit Union Berlin. Für Lautern geht es in der 2. Bundesliga zu einem Aufsteiger.

Mainz/ Kaiserslautern (dpa/lrs) - Für Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kommt es zum Saisonstart zum Wiedersehen mit Ex-Coach Bo Svensson. Der Däne ist seit Sommer Trainer von Union Berlin und mit seinem neuen Club am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz zu Gast. Svensson war von Januar 2021 bis November 2023 Chefcoach bei den 05ern.

Nachdem die Mainzer in der vergangenen Saison lange um den Klassenverbleib kämpfen mussten, will Trainer Bo Henriksen in dieser Spielzeit von Partie zu Partie schauen und vor allem einen guten Start hinlegen.

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern ist am dritten Spieltag bei einem Aufsteiger gefordert. Das Team von Trainer Markus Anfang trifft am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf Preußen Münster.