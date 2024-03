Nach der 1:8-Klatsche beim FC Bayern wollen die Mainzer Wiedergutmachung leisten. Ein Sieg gegen Bochum ist im Abstiegskampf nun Pflicht.

Mainz (dpa/lrs) - Bo Henriksen hat sich nach der 1:8-Pleite beim FC Bayern München alles andere als am Boden zerstört gezeigt. «Es ist fantastisch zu sehen, was für eine Reaktion die Spieler gezeigt haben. Die Energie war wieder zurück», schilderte der 49 Jahre alte dänische Cheftrainer am Donnerstag seine Eindrücke vom Training nach dem völlig schief gelaufenen Harakiri-Fußball. «Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Die Jungs sind hungrig auf den Sieg», sagt er vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum.

Der rheinhessische Tabellenvorletzte liegt zwar nur zwei Ränge vom Ruhrgebiets-Club entfernt, hat aber nur 16 Punkte und damit neun weniger auf dem Konto. «Wenn wir nicht richtig trainieren, sieht es aus wie gegen Bayern», mahnte Henriksen und ergänzte: «Was ich von den Spielern in dieser Woche gesehen habe, ist außergewöhnlich. Es war eine Woche, die Spaß gemacht hat.»

Während die Partie gegen den FC Bayern ein Bonus-Spiel war, zählt nun vor allem jeder Punkt in der eigenen Arena, um den zweiten Bundesliga-Abstieg nach 2007 zu vermeiden. Daueroptimist Henriksen glaubt auch nach der Bayern-Klatsche noch fest daran, es noch zu schaffen, am 1. FC Köln vorbei auf den Relegationsplatz zu klettern. «Jetzt ist eine andere Geschichte. Die Hauptsache ist, dass die Spieler rausgehen und performen. Ich will Action sehen», forderte der Coach vor dem Bochum-Spiel.

