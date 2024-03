Die vergangenen sechs Bundesligaspiele beim FC Bayern ging Mainz 05 als Verlierer vom Platz. Trainer Bo Henriksen hofft dennoch auf den ersten Auswärtserfolg der Saison.

Mainz (dpa/lrs) - Für Trainer Bo Henriksen steht fest, wie der Tabellenvorletzte FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München erfolgreich sein kann. «Wie wir die ersten 45 Minuten gegen Gladbach gespielt haben, wollen wir jedes Spiel über 90 Minuten bestreiten. Das müssen wir auch gegen die Top-Teams erreichen», forderte der Däne am Donnerstag. Im letzten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) spielten die Rheinhessen bis zur Pause stark auf und hatten in der zweiten Halbzeit einen Leistungseinbruch.

«Das ist der Weg, wie wir spielen wollen», sagte Henriksen zur besten ersten Halbzeit der Saison. Und aus der zweiten Halbzeit habe man nach ausführlicher Analyse die Lehren gezogen und reise mit gutem Selbstvertrauen an die Isar. «Wir müssen wissen, dass wir ihnen wehtun können», meinte der Coach. «Wenn wir mutig genug sind, mitzuspielen, dann haben wir eine gute Chance, etwas mitzunehmen aus dem Spiel.»

Nach den drei Spielen seiner Amtszeit mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage hat er ein gutes Gefühl, mit der Mannschaft den Abstiegskampf erfolgreich meistern zu können. «Jeder tut sein Bestes, jeder will es», sagte Henriksen. «Ich schlafe gut in der Nacht.»

Dennoch ist das Spiel beim Rekordmeister ein Bonus-Spiel. Schließlich haben die Mainzer zuletzt sechs Auswärtsspiele in München mit insgesamt 29 kassierten Gegentoren verloren. Außerdem hat Mainz in dieser Spielzeit überhaupt noch keine Partie auf fremdem Platz gewonnen.

