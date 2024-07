Im Trainingslager in Österreich testen die Rheinhessen gegen den Bundesliga-Aufsteiger aus Kiel.

Mainz (dpa/lrs) - Im Rahmen seines Trainingslagers bestreitet Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ein Testspiel gegen Holstein Kiel. Wie die Rheinhessen mitteilten, findet die Partie gegen den Bundesliga-Aufsteiger am 2. August (15.00 Uhr) im österreichischen Schwaz statt. Beide Teams werden dabei insgesamt drei Spielabschnitte von jeweils 45 Minuten absolvieren.

Mainz befindet sich vom 31. Juli bis 7. August im Sommertrainingslager in Hopfgarten in Tirol. Dort will sich das Team von Trainer Bo Henriksen den Feinschliff für die am 24. August gegen Union Berlin mit Ex-Coach Bo Svensson beginnende Bundesliga-Saison holen.