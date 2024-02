Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 stellt an diesem Dienstag seinen neuen Trainer vor. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga hatte sich am Montag von Chefcoach Jan Siewert getrennt. Nach dem 1:3 beim VfB Stuttgart und zuletzt elf sieglosen Spielen in Folge sind die Rheinhessen in großer Abstiegsgefahr. Als aussichtsreichster Kandidat für den Trainerposten gilt Nachwuchscoach Benjamin Hoffmann. Der 44-Jährige hatte Siewert im vergangenen Herbst als U23-Coach bei den Rheinhessen ersetzt und war zuvor mit der U19 deutscher Meister geworden.

