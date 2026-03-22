Nach dem Einzug ins Viertelfinale der Conference League möchte sich der FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wichtige Punkte im Bundesliga-Abstiegskampf sichern.

Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 hofft im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt auf drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. In der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) wollen die Rheinhessen an den starken Auftritt beim 2:0 gegen Sigma Olmütz im Achtelfinale der Conference League anknüpfen.

Trainer Urs Fischer erwartet einen Gegner mit viel Qualität, gegen den seine Mannschaft ans Limit gehen müsse. Besonders im Fokus steht ausnahmsweise ein Gäste-Spieler. Jonathan Burkardt kehrt nach seinem Wechsel zur Eintracht im Sommer des Vorjahres erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Der letzte Heimsieg der Mainzer gegen Frankfurt liegt mittlerweile mehr als sechs Jahre zurück. Im Dezember 2019 siegten die 05er durch Tore von Karim Onisiwo und Adam Szalai mit 2:1.