Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 geht als krasser Außenseiter in das Gastspiel beim VfB Stuttgart. Trainer Jan Siewert fordert von seiner Mannschaft in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) vor allem Kampf und Einsatz, um im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga punkten zu können. Mit nur zwölf Zählern stehen die Rheinhessen nach den jüngsten Enttäuschungen gegen Werder Bremen (0:1) und Union Berlin (1:1) auf dem vorletzten Tabellenplatz. Stuttgart ist Dritter. Trotz eines Nasenbeinbruchs dürfte Stürmer Ludovic Ajorcue den Mainzern zur Verfügung stehen. Zudem ist Mittelfeldspieler Jae-Sung Lee zurück im Kader.

