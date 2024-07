Mainz-Trainer Henriksen hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt gemeistert. Nun wird sein Trainerteam erweitert.

Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bekommt einen weiteren Co-Trainer. Mikkel Jespersen wird den Stab von Chefcoach Bo Henriksen ergänzen und soll einen Vertrag bis 2026 erhalten, wie die Rheinhessen mitteilte. Der 33 Jahre alte Däne wird als zweiter Co-Trainer fungieren und hat als aktiver Profi 322 Partien in seiner Heimat absolviert. Vor seinem Wechsel nach Mainz schaffte er als Assistent mit Kolding IF den Aufstieg in die zweite dänische Liga.