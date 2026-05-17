Nach dreieinhalb Jahrzehnten Dominanz der SPD in Rheinland-Pfalz zieht nun die CDU in die Staatskanzlei ein. 1991 war es umgekehrt. Damals aktive Politiker erinnern sich.

19 Mal haben die Rheinland-Pfälzer seit Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Landtag gewählt. Fast immer haben sie sich dabei gegen Experimente und für Kontinuität entschieden. 44 Jahre lang stellten die Christdemokraten den Ministerpräsidenten, danach waren die Genossen für dreieinhalb Jahrzehnte die dominante politische Kraft. Der 21. April 1991 und der 22. März 2026 – diese Tage stehen insofern für die beiden bisher einzigen vom Wähler erzwungenen Wechsel in der Mainzer Staatskanzlei.

Der aktuelle vollzieht sich nun: Die Unterschriften unterm Koalitionsvertrag sind geleistet, die wichtigsten Personalien sind seit einigen Tagen geklärt. CDU-Politiker Gordon Schnieder (50) darf insofern dem 18. Mai sehr gelassen entgegenblicken. Dann nämlich – am rheinland-pfälzischen Verfassungstag – wird ihn der neue Landtag wohl zum Chef eines schwarz-roten Regierungsbündnisses wählen. Aber wie war das 1991, als es der SPD zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Bundeslandes gelang, die Macht an sich zu reißen?

„Nicht mal ein Papierkorb“

Wenn ein US-Präsident dem nächsten folgt, dann war es offenbar meist guter Brauch, dass der Vorgänger seinem Nachfolger im Oval Office einen Brief hinterlässt – so eine Art Gebrauchsanweisung fürs Amt. Erzählungen rund um den Machtwechsel in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei vor 35 Jahren zufolge verläuft der nicht so kollegial-stilvoll wie lange im Weißen Haus üblich: Demnach hinterlässt CDU-Mann Carl-Ludwig-Wagner, der 1988 den Speyerer Bernhard Vogel als Ministerpräsident beerbt hatte, dem neuen Regierungschef Rudolf Scharping (SPD) ein komplett leergeräumtes Büro. „Da stand noch nicht mal mehr ein Papierkorb drin“, berichten Zeitzeugen.

Der Schock bei den Christdemokraten sitzt offenbar tief, denn die Wahlniederlage erwischt die erfolgsverwöhnte, aber gleichwohl zerstrittene Partei einigermaßen unvorbereitet. Die CDU-Ministerpräsidenten Helmut Kohl und Bernhard Vogel können durchregieren – unbehelligt von einer SPD „ohne landespolitischen Gestaltungsanspruch“, wie prominente Genossen rückblickend festhalten. Und selbst 1991 ist trotz der Querelen um den Rücktritt Vogels („Gott schütze Rheinland-Pfalz“) eigentlich nicht mit einem Machtverlust zu rechnen. Die Umfragen, auch die der RHEINPFALZ, sehen die CDU vor der SPD. Tatsächlich nehmen aber viele Rheinland-Pfälzer dem früheren Landesvater Kohl übel, dass der Kanzler der Einheit sein Versprechen gebrochen hat, die Wiedervereinigung ohne höhere Steuern zu finanzieren.

Politische Weggefährten: Rudolf Scharping (links) und sein Nachfolger als Regierungschef, der Südpfälzer Kurt Beck. Archivfoto: SPIEGL

Die sogenannte Steuerlüge wiegt schwer beim Wähler. Der Verweis auf bundespolitische Erschwernisse – er dient dieser Tage auch den Wahlverlierern von 2026 als bevorzugte Erklärung ihrer Schlappe. Wie heute deuten sich freilich auch 1991 schon ein paar Abnutzungserscheinung bei den Dauer-Regierenden an – bei gleichzeitig wachsendem Selbstbewusstsein der Opposition. Ab 1985 macht ein Gespann der CDU zu schaffen, das später die Geschicke des Landes auf Jahrzehnte bestimmen sollte: Rudolf Scharping als SPD-Fraktionsvorsitzender und der Südpfälzer Kurt Beck als Parlamentarischer Geschäftsführer – beide damals Ende 30.

Mit Grünen oder FDP?

Scharping – später Kanzlerkandidat, SPD-Bundesvorsitzender und Verteidigungsminister – und Beck – Ministerpräsident von 1994 bis 2013 – gelingt es, eine Partei wiederzubeleben, „die lange nicht an sich selbst geglaubt hat“. Und die dann am 21. April 1991 satte 44,8 Prozent der Stimmen einsammelt. Die Sozialdemokraten sind sogar in der bequemen Position, sich den Koalitionspartner aussuchen zu können. Für die Übernahme der Mainzer Staatskanzlei reicht es mit den Grünen und der FDP, bisher Koalitionspartner der CDU. Dass die Liberalen zum Zug kommen, hat zweierlei Gründe: Scharping zweifelt offenbar zu diesem Zeitpunkt an der Regierungsfähigkeit der Grünen. Und es gibt eine Freundschaft, die übers Politische hinaus ins Persönliche reicht: Er und FDP-Mann Rainer Brüderle kennen, schätzen und mögen sich. Bis zum heutigen Tag.

Ein Bierchen auf die neue sozialliberale Koalition: Rainer Brüderle (FDP, links) und Rudolf Scharping. Beide sind bis heute miteinander befreundet. Archivfoto: Hartung

„Man kannte sich, man wollte miteinander“, so beschreibt der 80-jährige Brüderle das Verhältnis zum zwei Jahre jüngeren Scharping. Große inhaltliche Hindernisse seien nicht zu überwinden gewesen, sagt der Ehrenvorsitzende der rheinland-pfälzischen FDP. Die Landes-SPD sei traditionell „fast bürgerlich“, Kontakte hätten die Liberalen beispielsweise auch mit den einflussreichen roten Oberbürgermeistern Jockel Fuchs ( Mainz) und Werner Ludwig (Ludwigshafen) gepflegt – gerne auch mal bei einem Glas Wein. Es gab mit Blick auf ein mögliches gemeinsames Regieren schon vor dem eigentlichen Machtwechsel „so eine Idee“, wie Brüderle es verschmitzt umschreibt.

15 sozialliberale Jahre

Die Idee von Rot-Gelb ist von 1991 bis 2006 Realität, dann holt die SPD die absolute Mehrheit und regiert Rheinland-Pfalz fünf Jahre lang bis 2011 allein. Rainer Brüderle, bis 2011 fast drei Jahrzehnte lang Vorsitzender der Landes-FDP und unter Angela Merkel (CDU) ab 2009 für zwei Jahre Bundeswirtschaftsminister, ist rückblickend überzeugt: Die Alleinregierung sei der SPD nicht gut bekommen. Tatsächlich fallen in diese Zeit die Affären um den Nürburgring, wo die Landesregierung mit ihren Plänen für eine Erlebniswelt an der Rennstrecke scheitert, und um das Barockschloss Bad Bergzabern, wo Millionen öffentlicher Gelder in die Sanierung als Luxushotel fließen.

1991 muss er die Staatskanzlei nach nur drei Jahren im Amt räumen: der frühere CDU-Ministerpräsident Carl-Ludwig Wagner. Archivfoto: Hartung

Dass die sozialliberale Koalition bei ihrem Start 1991 alles ein wenig anders machen will als die Vorgängerregierung belegen damals Aktive mit einer Anekdote: Zwei führende Mitarbeiter der Staatskanzlei, beide mit CDU-Parteibuch und „tiefsten Einblicken in den Maschinenraum der Macht“, hätten beim neuen Ministerpräsidenten Scharping um Versetzung innerhalb der Landesverwaltung gebeten. Das habe der abgelehnt – und dann gut mit ihnen zusammengearbeitet. Tatsächlich erinnern sich damals führende Christdemokraten aber offenbar nicht so gern an die Zeit des Wechsels: Einer lehnt ein Gespräch mit der RHEINPFALZ ab, ein anderer meldet sich nicht. Tatsächlich gibt es nicht mehr so viele Zeitzeugen aufseiten der CDU: Bernhard Vogel, von 1976 bis 1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 in Thüringen, sowie Georg Gölter, Staatsminister von 1977 bis 1991, sind im vergangenen Jahr gestorben.