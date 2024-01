Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs wurde von einem Müllfahrzeug überrollt - er kam schwer verletzt in eine Klinik.

Gabsheim (dpa/lrs) - Ein 47 Jahre alter Müllwerker ist in Gabsheim (Landkreis Alzey-Worms) von einer Müllabfuhr überfahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Dienstag vom Trittbrett des Müllfahrzeugs gestürzt, woraufhin seine Beine überrollt worden seien, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik in Ludwigshafen.