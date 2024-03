Die Polizei nimmt zwei Männer fest, die an einem Betrug in Völklingen beteiligt gewesen sein sollen. Dabei geht es um Elektrowaren im Wert von einer halben Million Euro.

Saarbrücken/Völklingen (dpa/lrs) - Die saarländische Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im Verdacht des schweren bandenmäßigen Betrugs stehen. Die Beamten konnten die 51- und 44-jährigen Männer am Mittwochmorgen mithilfe von Spezialeinheiten in Völklingen und Saarbrücken stellen, wie das Polizeipräsidium Saarland mitteilte. Sie sollen in Verbindung mit einem Betrug bei einem Logistikunternehmen in Völklingen stehen. Im Februar hatten Betrüger dabei Elektrogeräte im Wert von einer halben Million Euro erbeutet. Zwei weitere Tatverdächtige befinden sich bereits wegen bandenmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft. Auch die Beute konnte bei deren Festnahme damals sichergestellt werden.

