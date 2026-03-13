504 Männer und 265 Frauen erkrankten 2024 in Rheinland-Pfalz an Nierenkrebs. Das Institut für digitale Gesundheitsdaten sieht Unterschiede bei den Risikofaktoren.

Mainz (dpa/lrs) - Männer erkranken deutlich häufiger an Nierenkrebs als Frauen. «Im Jahr 2024 wurde diese Erkrankung in Rheinland-Pfalz bei 265 Frauen und 504 Männern diagnostiziert», wie das Institut für digitale Gesundheitsdaten (IDG) in Mainz mitteilt. 89 Frauen und 171 Männer seien 2024 an Nierenkrebs gestorben. Nierenkrebs gehöre demnach zu den selteneren Krebserkrankungen.

Die Anzahl der Erkrankungen zeige in den letzten Jahren leichte Schwankungen, sei aber insgesamt auf einem gleichbleibenden Niveau. Warum Nierenkrebs bei Männern deutlich häufiger als bei Frauen auftritt, ist dem IDG zufolge nicht genau bekannt.

Eine mögliche Ursache könne jedoch in den Risikofaktoren liegen. «Als Risikofaktoren gelten derzeit vor allem das Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck und mangelnde körperliche Aktivität.» Das Risiko könnte daher für Männer höher sein, «da sie mehr rauchen als Frauen und auch zu einem größeren Teil beruflich exponiert werden», so das IDG in der Mitteilung.