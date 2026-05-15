Südwest Männer klauen Fässer mit altem Frittierfett

Unfall mit zwei Schwerletzten bei Buttstädt
Woher genau sie all die Fässer hatten, wollten die beiden Männer nicht sagen. (Symbolbild)

Was wollten zwei Männer mit 960 Litern Frittierfett? Nach einem Restaurant-Diebstahl im Nordsaarland schweigen die Verdächtigen.

Nohfelden (dpa/lrs) - Zwei Männer sollen im Nordsaarland neun Fässer mit Altfett gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte in ihrem Auto insgesamt 960 Liter gebrauchtes Frittierfett.

Am Donnerstagabend seien die beiden Männer in Neunkirchen/Nahe beobachtet worden, wie sie bei einem Restaurant ein Fass mit altem Frittierfett in einen Wagen einluden. Im Auto fand die Polizei kurz darauf sieben große und zwei kleine Fässer mit insgesamt 960 Litern Altfett. Der wertvolle Rohstoff kann als Basis für Biokraftstoffe dienen. Gegen die Männer wird nun ermittelt. Woher sie die Fässer hatten, wollten sie der Polizei nicht sagen.

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