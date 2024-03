Nach einem Streit nahe einer Diskothek zwingen vier Männer ein Fahrzeug zum Anhalten. Es kommt zu Schlägen.

Andernach (dpa/lrs) - Vier Männer sollen ein Auto in Andernach im Kreis Mayen-Koblenz mit Kopfsteinpflastersteinen beworfen haben. Als der Wagen angehalten habe, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, zwei Insassen des Autos seien verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kamen ins Krankenhaus.

Die vier Männer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren hätten zunächst die Straße betreten und den Wagen am frühen Sonntagmorgen so gezwungen, seine Fahrt zu verlangsamen. Hintergrund war laut Polizei ein Streit bei einer Diskothek. An dem Auto sei ein Totalschaden entstanden.

