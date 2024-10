Der amtierende Monarch von Luxemburg bereitet seine Amtsübergabe vor. Nach 24 Jahren auf dem Thron wird sein Sohn sein Stellvertreter. Wann der Staatschef abdankt, ist noch offen.

Luxemburg (dpa) - In Luxemburg bahnt sich ein Wechsel an der Spitze des Staates an: Großherzog Henri ernennt seinen Sohn Guillaume heute (15.00 Uhr) offiziell zu seinem Stellvertreter und bereitet somit die Amtsübergabe vor. Als «Lieutenant-Représentant» wird Erbgroßherzog Guillaume (42) «bestimmte Zuständigkeiten» übernehmen, während Großherzog Henri (69) weiter Staatschef bleibt, wie das Staatsministerium und der großherzogliche Palast mitteilten. Wann Henri abdankt, ist noch offen.

Nach Unterzeichnung des großherzoglichen Ernennungsbeschlusses im Palast wird Guillaume vor der Abgeordnetenkammer vereidigt. Im Anschluss an die Zeremonie können der Großherzog und sein Sohn auf dem Platz vor dem Parlament und dem Palast von Bürgern begrüßt werden.

Großherzog Henri ist seit dem 7. Oktober 2000 Staatschef des zweitkleinsten Landes der Europäischen Union. Er hatte im Juni am luxemburgischen Nationalfeiertag angekündigt, seinen Sohn zum Statthalter zu machen. Henri selbst war zweieinhalb Jahre vor der Abdankung seines Vaters Jean «Lieutenant-Représentant» geworden.

Erbgroßherzog Guillaume ist seit Oktober 2012 mit Prinzessin Stéphanie verheiratet, einer belgischen Gräfin. Die beiden haben zwei Söhne. Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog.