Hendrik Hering (SPD) wird doch nicht zweiter Lotto-Chef. Der Fall und seine Hintergründe offenbaren ein politisches Missgeschick der schwarz-roten Koalitonäre.

Gut möglich, dass es am nächsten Donnerstag viel zu bereden gibt, wenn sich der Aufsichtsrat von Lotto Rheinland-Pfalz zur ersten Sitzung nach Start der neuen Landesregierung trifft. Das Kontrollgremium des Unternehmens mit rund 425 Millionen Euro Jahresumsatz, das zu 51 Prozent dem Land und zu 49 Prozent den regionalen Sportbünden gehört, soll dann die neue Geschäftsführung berufen. Eigentlich Formsache. Eigentlich. Tatsächlich dürfte es manchem Aufsichtsrat in den vergangenen zwei Wochen so vorgekommen sein, als sei die Glücksspielgesellschaft Spielball der Politik geworden.

Erst präsentierte die CDU – zusammen mit ihren Ministern und Staatssekretären – den Frankenthaler Landtagsabgeordneten und früheren Fraktionschef Christian Baldauf (58) als ihren Mann für die Lotto-Spitze, ohne sich offenbar um die Kompetenzen des Aufsichtsrats zu scheren. Dann am Donnerstagmorgen die überraschende Nachricht: Neben Baldauf soll ein weiterer, überaus erfahrener Landespolitiker als Geschäftsführer installiert werden. Es geht um Hendrik Hering (62), in den zurückliegenden beiden Legislaturperioden seit 2016 Präsident des Landtags und früher einmal Wirtschaftsminister.

Opposition entrüstet

Diese Personalie provoziert nicht nur entrüstete Reaktionen der Oppositionsfraktionen von Grünen und AfD sowie (erwartungsgemäß) des Bundes der Steuerzahler. Offenbar hat es auch im sozialdemokratischen Lager gerumpelt. Öffentlich äußern Parteifunktionäre und verdiente Gewerkschafter ihr Entsetzen. Hinter vorgehaltener Hand ist die Rede von „verheerender Außenwirkung“ und offen geäußertem Unmut angesichts der Schaffung eines weiteren, mutmaßlich sehr gut dotierten Postens bei Lotto. Das bleibt nicht ohne Folgen: Hering räumt am Freitagmorgen als Fehler seinerseits ein, „dass ich diese Möglichkeit in Betracht gezogen habe“. Dass es sich um einen Versorgungsposten handele, möchte Hering jedoch so nicht stehenlassen, wie er gegenüber der RHEINPFALZ sagt: „Ich muss nicht versorgt werden.“

Der Ursprung der Idee, bei der Landestochter zwei Geschäftsführer, jeweils einen von der CDU und einen von der SPD zu platzieren, liegt wahrscheinlich länger zurück, nämlich als die jetzigen Koalitionspartner nach der Landtagswahl erst über die Inhalte ihrer künftigen Landespolitik verhandelten und dann irgendwann auch übers Personal. Nach Informationen der RHEINPFALZ war der Lotto-Deal Teil einer großen Paketlösung, die neben den Ministerien auch Mittelbehörden wie die Struktur- und Genehmigungsdirektionen und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion umfasst. Im Gegensatz zu den Christdemokraten halten die Genossen aber bis diese Woche damit hinterm Berg, wen sie gerne in der Lotto-Chefetage sähen.

Sportverbände überrascht

Warum, wie in den zurückliegenden zwölf Jahren, ein Geschäftsführer künftig nicht mehr ausreichen sollte, um die Geschicke bei Lotto am Sitz in Koblenz zu lenken, dazu gibt es unterschiedliche Versionen: Immerhin gehe es um ein großes Unternehmen mit dem genannten dreistelligen Millionenumsatz und rund 160 Mitarbeitern. Und – auch das wird kolportiert: Es habe Kritik an der fehlenden Präsenz des scheidenden Geschäftsführers und früheren SPD-Innenstaatssekretärs, Jürgen Häfner, an der Basis gegeben. Das zu ändern, wäre der Charme der Doppellösung Baldauf/Hering gewesen, heißt es: einer aus dem Norden, einer aus dem Süden des Bundeslandes.

Bereits mit der Personalie Christian Baldauf wurden die Sportverbände dem Vernehmen nach überrascht. Foto: Andreas Lang

Dem Vernehmen nach war eine solche Doppelspitze vor dem Machtwechsel in Mainz aber in den Lotto-Gremien in der jüngeren Vergangenheit kein Thema. Der Sportbund Pfalz verneint jedenfalls die Frage, ob man sich ein Geschäftsführer-Duo gewünscht habe. Man sei auch nicht in die Personalpläne um Hendrik Hering eingebunden gewesen.

Bereits die Personalie Baldauf kam für die Sportbünde überraschend und wird von einigen als „seltsam“ empfunden. Nach zwölf Jahren mit dem Politiker Häfner an der Spitze der Lotto-Gesellschaft hätten sich einige aus dem Verbandskosmos wohl vorstellen können, dass wieder eine Persönlichkeit aus dem Sport das Ruder übernimmt. Begrüßt hätte man es allemal, sagt Rudolf Storck auf Anfrage dieser Zeitung. Er ist als Präsident des Sportbundes Pfalz Aufsichtsratmitglied bei Lotto Rheinland-Pfalz. Ein solcher Wunsch sei aber zu keinem Zeitpunkt an die Politik herangetragen worden, weil die Satzung bei Lotto ein solches Vorschlagsrecht nicht vorsehe.

Vor einer Woche angefragt

Spannend ist auch die Frage nach dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse. Hering betont gegenüber dieser Zeitung, er sei erst vor knapp einer Woche gefragt worden, ob er den neu zu schaffenden Posten übernehmen wolle. Daraufhin habe er bereits erste kritische Stimmen vernommen, sagt der SPD-Mann. Wer genau sich da skeptisch geäußert habe, darauf geht Hering nicht ein. Bei irgendjemandem muss das Störgefühl so groß gewesen, sein, dass er die Pläne öffentlich werden ließ. Am Donnerstagabend sei für ihn dann klar gewesen, dass er das Amt nicht antreten könne, sagt Hering. Er wolle nicht den Eindruck hinterlassen, es gehe um politisches Postengeschachere.

Lotto Rheinland-Pfalz macht mit seinen Angeboten einen Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich. Foto: dpa

Die weniger freundliche Version der Geschichte aus Koalitionskreisen geht so: Hering hätte gerne zumindest als Vizepräsident des Landtags weitergemacht – eine Option, die aber angesichts der regional fein austarierten Personalentscheidungen innerhalb der SPD-Fraktion keine realistische gewesen sei. Am Ende dürfte vor allem die überwiegend kritische Berichterstattung der Medien das entscheidende Moment für Herings Entschluss gewesen sein.

Herings Rücktritt hat indes weitere Auswirkungen: Nach RHEINPFALZ-Informationen haben sich die seit einer knappen Woche regierenden Koalitionspartner CDU und SPD darauf verständigt, auf die geplante Doppelspitze zu verzichten – anders als ursprünglich vereinbart. Die Besetzung mit zwei Chefs soll Teil des großen schwarz-roten Personalpakets gewesen sein. Das für Lotto zuständige Finanzministerium teilte am Freitagnachmittag mit: „Der Aufsichtsrat der Lotto GmbH wird sich mit einem Personalvorschlag befassen“. Bei dessen Sitzung kommende Woche wird also nur ein Geschäftsführer berufen – voraussichtlich der Frankenthaler Jurist und frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf (58).