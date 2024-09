2022 konnte Lotto Rheinland-Pfalz seinen Umsatz und Gewinn leicht steigern. Auch mit Blick auf das vergangene Jahr sieht es für die Lottogesellschaft gut aus - aber nicht in allen Bereichen.

Koblenz (dpa/lrs) - Lotto Rheinland-Pfalz ist mit seiner Entwicklung im vergangenen Jahr zufrieden. «Wir blicken zurück auf ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr», sagte Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Weinberg. «Unser bestes Produkt, Eurojackpot, hat auch erheblichen Umsatzzuwachs bekommen.» Das habe erheblich zum Ergebnis beigetragen.

Lotto Rheinland-Pfalz erzielte im vergangenen Jahr etwas weniger Gewinn als 2022. Dieser lag bei rund 691.000 Euro nach rund 701.000 Euro im Vorjahr, wie die Lottogesellschaft in Koblenz mitteilte. Der Umsatz stieg hingegen um 1,3 Prozent auf 418 Millionen Euro an.

Acht Lotto-Millionäre

Der durchschnittliche Lottospieler ist eher älter und männlich: 68 Prozent der Spielerinnen und Spieler sind laut Lotto Rheinland-Pfalz älter als 50 Jahre und 54 Prozent sind männlich. In Zukunft wolle man auch eine etwas jüngere Zielgruppe erreichen, sagte Geschäftsführer Jürgen Häfner.

An die Menschen in Rheinland-Pfalz wurden laut Lotto rund 200 Millionen Euro ausgeschüttet. «Es gab 58 Gewinne über 100.000 Euro, acht weitere sogar über der Millionengrenze», hieß es. 2022 konnten sich den Angaben zufolge neun Menschen in Rheinland-Pfalz über Millionengewinne freuen - exakt so viele wie 2021. Den höchsten Gewinn sicherte sich im vergangenen November ein Lottospieler aus der Pfalz: Er gewann rund 9,9 Millionen Euro beim Lotto 6aus49.

Eurojackpot steigert Umsatz

In genau dieser Lotterie schrumpften die Umsätze 2023 allerdings um knapp zwei Prozent auf rund 187 Millionen Euro. Beim Eurojackpot stiegen die Umsätze aber deutlich an - um neun Prozent auf rund 102 Millionen Euro. «Die Gründe dafür liegen zum einen in der Einführung einer zweiten Ziehung am Dienstagabend, zum anderen in einigen Jackpotphasen mit dem möglichen Maximalgewinn von 120 Millionen Euro», schrieb Lotto Rheinland-Pfalz.

Bei den Betriebswegen stütze man sich auf zwei wichtige Säulen, sagte Weinberg. 74 Prozent des Umsatzes seien an den rund 900 Lotto-Annahmestellen erwirtschaftet worden. Gerade in den ländlicheren Teilen des Landes seien die Annahmestellen ein wichtiger Anlaufpunkt und Kontaktstelle.

Sämtliche Annahmestellen sollen nächstes Jahr neue Terminals erhalten. (Symbolbild) Foto: Thomas Frey/dpa

Annahmestellen werden neu ausgestattet

Der Umsatz im Internet stieg dennoch an. Über ihre Internetseite generierte die Lottogesellschaft rund 45 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Erfolgreichstes Jahr seit dem Internetstart», bilanzierte Häfner. «Das kann man fast jedes Jahr sagen.» Beide Vertriebswege sollen weiterentwickelt werden, sagte er. Sämtliche Annahmestellen sollen demnach im kommenden Jahr mit neuen Terminals ausgestattet werden. Das sei ein klares Signal für die Zukunft der Annahmestellen.