Dass CDU-Mann Christian Baldauf neuer Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz werden soll, ist schon länger klar. Bald soll es aber zwei Chefs geben.

Der langjährige Präsident des rheinland-pfälzischen Landtages, Hendrik Hering (SPD), soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zweiter Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz werden. Nötig ist demnach noch die Zustimmung des Aufsichtsrates. Hering war zehn Jahre lang Landtagspräsident. In früheren Jahren war der 62-Jährige aus dem Westerwald auch schon SPD-Fraktionschef im Landtag in Mainz und Minister unter SPD-Regierungschef Kurt Beck gewesen.

Bereits bekannt war, dass der langjährige CDU-Fraktionschef Christian Baldauf Lotto-Geschäftsführer werden soll. Dass nun die Schaffung eines zweiten Geschäftsführer-Postens angedacht ist, ist neu. Es gilt als wahrscheinlich, dass Baldauf und Hering ihre Landtagsmandate niederlegen. Bislang sind bei der Landtagsverwaltung aber noch keine Niederlegungsschreiben eingegangen.

Bislang nur ein Geschäftsführer

Zuletzt wurde die Lottogesellschaft mit Sitz in Koblenz, deren Hauptgesellschafter das Land Rheinland-Pfalz ist, allein von Jürgen Häfner geführt. Häfner scheidet Ende Mai nach rund zwölf Jahren aus dem Amt aus. Seit 2014 war er nach Angaben der Lottogesellschaft alleiniger Geschäftsführer. Zu Fragen zur Nachfolge äußerte sich Lotto Rheinland-Pfalz auf Anfrage nicht. Das rheinland-pfälzische Finanzministerium bestätigte auf RHEINPFALZ-Anfrage am Donnerstag lediglich, dass in Zukunft zwei Geschäftsführer vorgesehen seien. Die Entscheidung müsse aber noch in der nächsten Aufsichtsratsitzung beschlossen werden.

Häfner verdiente pro Jahr eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich. Einem Wirtschaftsprüfungsbericht zu Lotto Rheinland-Pfalz für 2024 zufolge kam er im Geschäftsjahr 2024 mit einer Grundvergütung und einer erfolgsabhängigen Vergütung auf insgesamt knapp 200.000 Euro. In die Kritik war der scheidende Lotto-Chef geraten, weil er als beurlaubter Innenstaatssekretär der SPD zwölf Jahre weiter beamtenrechtliche Versorgungsansprüche sammelte. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz kritisierte diese Praxis der Landesregierung als „rechtswidrig“.

Sonderurlaube in der Kritik

Ein strafbares Verhalten erkannte die zuständige Staatsanwaltschaft in Mainz jedoch nicht. Weder die Beurlaubung noch die Anerkennung der Sonderurlaube als „ruhegehaltsfähige Dienstzeiten“ stellen eine „strafrechtlich relevante Pflichtverletzung“ dar, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller Anfang März mit, nachdem die Freien Wähler Anfang des Jahres Strafanzeige wegen Untreue gestellt hatten. Der Sonderurlaub diene in diesen Fällen nicht privaten Belangen der Betroffenen, sondern dienstlichen oder öffentlichen Belangen an anderer Stelle

Der Bund der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz (BdSt) äußerte nach Bekanntwerden der des neu geschaffenen zweiten Chefpostens bei Lotto Rheinland-Pfalz starke Kritik. BdSt-Geschäftsführer René Quante nannte den neu geschaffenen Posten eine „teure Versorgungsstelle für Parteikollegen“. Es stelle sich nun die Frage, ob Baldauf und Hering sich das Geschäftsführergehalt in Zukunft aufteilen würden, oder ob beide voll ausgezahlt würden, bemerkt Quante mit scharfem Unterton.

Grüne: Äußerst fragwürdig

Organisatorisch notwendig seien zwei Geschäftsführer jedenfalls nicht. Zumindest habe der scheidende Geschäftsführer Häfner dies jahrelang bewiesen, sagt Quante. Er kritisiert dabei auch die Haltung der CDU, die noch im Wahlkampf lautstark das Verhalten SPD angeprangert hatte: Noch im März sprach die CDU im Zusammenhang mit den Sonderurlauben für Staatssekretäre davon, dass sich die SPD das Land zum „Selbstbedienungsladen“ gemacht habe.

Auch die Oppositionsparteien im rheinland-pfälzischen Landtag üben scharfe Kritik an der Postenvergabe zugunsten von Hering. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Eder nannte sie „äußerst fragwürdig“.

Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Frank Senger, nannte die Entscheidung eine Politik der „Selbstbedienung“. Man habe deshalb den Wissenschaftlichen Dienst des Landtags mit einem Gutachten beauftragt. Es soll klären, ob die Vertreter des Landes in den Aufsichtsräten mehrheitlich landeseigener Gesellschaften entsprechend der Kräfteverhältnisse im Landtag besetzt werden müssen. Wäre die Opposition in den Kontrollgremien vertreten, würden sich solche Personalentscheidungen deutlich schwerer durchsetzen lassen, ist Senger überzeugt.