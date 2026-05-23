Mit einem Einsatz von 40,50 Euro hat eine Person aus dem Saarland mehr als 2,3 Millionen Euro im Eurojackpot gewonnen. Wer der oder die Glückliche ist, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Um mehr als zwei Millionen Euro ist ein Glückspilz aus dem Saarland nun reicher. Der Lottospieler oder die Lottospielerin habe bei der Ziehung des Eurojackpots am Freitag mit allen fünf Zahlen sowie einer der beiden Euro-Zahlen richtig gelegen, teilte Saartoto mit. Der Gewinner oder die Gewinnerin aus dem Kreis Saarlouis erhält damit exakt 2.351.253,50 Euro. Gekostet hatte das Los 40,50 Euro.

Wer der Glückspilz ist, weiß auch die Lotteriegesellschaft nicht. Der Gewinner oder die Gewinnerin habe ohne Kundenkarte gespielt und müsse jetzt den ausgefüllten Spielschein in der Lottozentrale in der Landeshauptstadt abgeben, um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, hieß es. Dafür habe er oder sie drei Jahre Zeit.

Laut der Lotteriegesellschaft sind seit Beginn des Jahres viermal Millionenbeträge in dem kleinen Bundesland ausgeschüttet worden. Ende Januar hatte ein Saarländer für Schlagzeilen gesorgt, als er mehr als 53 Millionen Euro gewann – den bis dahin höchsten Gewinn im Saarland.

120 Millionen Euro warten bei nächster Ziehung

Über einen Millionengewinn dürfen sich auch vier weitere Spieler in anderen Bundesländern freuen. Aber auch in Finnland, Schweden, Island und Slowenien gibt es glückliche Gewinner.

Der Eurojackpot selbst wurde nicht geknackt. Bei der Ziehung am Dienstag haben die Lottospieler nun die Chance auf einen Gewinn von 120 Millionen Euro.