Unterhalb der Grumbachtalbrücke kippt ein Lastwagen beim Entladen um. Der Fahrer wird im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt von der Feuerwehr gerettet.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Beim Entladen von Bauschutt an einer Baustelle in St. Ingbert ist ein Lastwagen umgekippt und der Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall unterhalb der Grumbachtalbrücke.

Demnach wollte ein 66 Jahre alter Mann mit einem Kipplaster rückwärts eine Steigung zur Baustelle hochfahren. Dabei rutschte das linke Hinterrad des Fahrzeugs ab, woraufhin der Lastwagen auf die linke Seite kippte. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus.