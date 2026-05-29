Nach einem geplatzten Reifen kippt ein Lkw auf der A6 bei Saarbrücken um. Die Fahrbahn ist mit Bauschutt bedeckt, die Aufräumarbeiten laufen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Lastwagen ist auf der A6 bei Saarbrücken umgekippt und blockiert die Fahrbahn. Der mit Schutt beladene Transporter fuhr von Mannheim in Richtung Saarbrücken über die Fechinger Talbrücke, als ein Reifen platzte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn ist derzeit voll mit Bauschutt, sagte ein Polizeisprecher. In Fahrtrichtung Saarbrücken sind alle Fahrspuren ab St. Ingbert Mitte gesperrt. Die Gegenfahrbahn ist einspurig befahrbar. Die Aufräumarbeiten dauern an.