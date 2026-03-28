In einer Tiefgarage gerät ein Lkw in Brand – das Feuer beschädigt auch das Wohnhaus darüber. Der Sachschaden ist hoch.

Trier (dpa/lrs) - Ein in einer Tiefgarage brennender Lkw hat in Holzerath ( Landkreis Trier-Saarburg) für einen hohen Sachschaden im sechsstelligen Bereich gesorgt. Das Feuer griff auch auf das darüberliegende Wohngebäude über, wie die Polizei mitteilte. Der 7,5 Tonnen schwere Lkw brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.