Südwest Lkw in Flammen - Wohnhaus wird beschädigt
Trier (dpa/lrs) - Ein in einer Tiefgarage brennender Lkw hat in Holzerath (Landkreis Trier-Saarburg) für einen hohen Sachschaden im sechsstelligen Bereich gesorgt. Das Feuer griff auch auf das darüberliegende Wohngebäude über, wie die Polizei mitteilte. Der 7,5 Tonnen schwere Lkw brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.