Ursache ist vermutlich ein Defekt. Der Fahrer konnte gerade noch aussteigen.

Kruft (dpa/lrs) - Ein mit Holzlatten beladener Lastwagen ist auf der A61 in Höhe der Ortsgemeinde Kruft im Landkreis Mayen-Koblenz vermutlich wegen eines technischen Defekts der Zugmaschine in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer am frühen Morgen gerade noch auf die Verzögerungsspur eines Parkplatzes fahren und das Fahrzeug verlassen. Der Lkw wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Richtungsfahrbahn Köln bleibt voraussichtlich bis 8:30 Uhr gesperrt - am Autobahnkreuz Koblenz wurde eine Ab- und Umleitung eingerichtet.