Ein Sattelzug schiebt drei Lkw aufeinander – der Fahrer stirbt, ein weiterer wird leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache, der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro.

Mutterstadt (dpa/lrs) - Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 61 bei Mutterstadt tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war es zuvor in Höhe der Anschlussstelle Pfalzmarkt in Fahrtrichtung Norden zu einem Stau nach einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Sattelzug mit Auflieger fuhr demnach aus bisher ungeklärter Ursache auf das Stauende auf und schob die hinteren drei Lastkraftwagen aufeinander.

Der Fahrer des Sattelzugs sei durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde demnach leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend an. Die A61 ist nach Angaben der Polizei seit dem späten Nachmittag ab dem Autobahnkreuz Speyer in Richtung Norden voll gesperrt.