Unbekannte bremsen einen Lieferwagen in einem Waldstück aus und attackieren den Fahrer. Ziel sind wohl Pakete mit Tabak.

Bongard (dpa/lrs) - Auf einer Landstraße in einem Waldstück bei Bongard (Kreis Vulkaneifel) ist am Donnerstag ein Lieferwagen ausgeraubt worden. Der Lieferwagen sei in den frühen Morgenstunden zunächst ausgebremst und der 36 Jahre alte Fahrer danach gewaltsam von drei unbekannten Tätern aus dem Wagen gezerrt worden, teilte die Polizei mit. Einer der Täter sei danach mit dem Lieferwagen und vom Fahrzeug der Täter begleitet weitergefahren. Das Opfer ließen sie im Wald zurück, wie es weiter hieß. Der Lieferwagen wurde am Waldrand gefunden. Mehrere Pakete mit Tabak seien entwendet worden.

Pressemeldung